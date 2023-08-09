Bakan Koca: "UMKE gönüllüleri deprem ve diğer afetlerde erken dönem kurtarma faaliyetleri yürütecek"

Bakan Koca: "UMKE gönüllüleri deprem ve diğer afetlerde erken dönem kurtarma faaliyetleri yürütecek" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, UMKE gönüllülerinin ulusal ve uluslararası sertifikalı eğitimler alarak, deprem ve diğer afetlerde erken dönem kurtarma faaliyetleri yürüteceğini açıkladı.