Bakan Koca: "Trabzon Şehir Hastanesinde katlar yükseliyor"
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Bakan Koca: "Trabzon Şehir Hastanesinde katlar yükseliyor" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inşaat aşamasında olan Trabzon Şehir Hastanesi'nin yapım sürecinin devam ettiğini belirtti.
Bakan Koca: "Trabzon Şehir Hastanesinde katlar yükseliyor"
TRABZON - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inşaat aşamasında olan Trabzon Şehir Hastanesi'nin yapım sürecinin devam ettiğini belirtti.
Bakan Koca, "Trabzon Şehir Hastanesinde katlar yükseliyor. İnşaat aşamasında olan Trabzon Şehir Hastanesi toplam 900 yatak kapasitesine, 300 polikliniğe, 33 ameliyathaneye sahip olacak. Kapalı alanı 283 bin 943 metrekare. Yoğun bakıma ayrılan yatak sayısı 236. Diyaliz yatağı sayısı 30.
Trabzon Şehir Hastanesi; Yanık Tedavi Ünitesi, Nükleer Tıp Ünitesi, Radyoterapi Alanı, Diyabet Ünitesi, Kan Transfüzyon Merkezi, Uyku Laboratuvarı, Genetik Laboratuvarı gibi özellikli imkanlarıyla yakın tarihte Trabzon'un hizmetinde. Trabzon'un büyüklüğüne yakışacak şekilde" ifadelerine yer verdi.