Bakan Koca, TEKOFEST'e Katıldı

BAKAN KOCA, TEKOFEST'E KATILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST kapsamında, festival alanına gelerek Sağlık Bakanlığı standını ziyaret etti. Bakan Koca, burada incelemelerde bulunarak, stanttaki bakanlık görevlilerinden bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Koca, TEKNOFEST'e gösterilen ilgiye ve festivalin önemine dikkat çekerek, "30 Ağustos gibi bir günde, ülkemizin geleceğiyle ilgili, özellikle gençlerimizi de umutlandıran teknolojik bir gelişimin son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Lise ve üniversite öğrencilerinin teknolojiye bu kadar ilgi gösteriyor olmaları bizim için de ülkemiz için de son derece önemli. Ülkemizin geleceği gençlerimiz, Bu dönemde gençlerimizin donanımlı olmaları önemli. Gelecekte önde olan ülkeler, teknolojiyi ve bilişimi yoğun kullanan gençliğin oluşturduğu ülkeler olacak. Onun için gençlerimizi son derece donanımlı yetiştiriyor olmamız ve onları teknoloji ile buluşturmamız gerekiyor. Bu açıdan TEKNOFEST son derece önemli" diye konuştu.

'AFETLERDE UMKE ATAK DA OLACAK'

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı standında yaptığı incelemelere dair de "Burada özellikle geleceğin teknolojileri, ilkyardım, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve bir de UMKE Acil Tıbbi Arama-Kurma (ATAK) var. UMKE ATAK ekibi şöyle bir ihtiyaçtan doğdu. Biz, halkımızın özellikle arama-kurtarma ekibi noktasında da talebinin olduğunu gördük. Bu ekibin sağlık ekibi olması son derece önemli. Bu ekip, 15 bin 200 gönüllü arkadaşımızın olduğu bir ekip. Dünyada, gönüllü olup, bu kadar yaygın olan ve sağlık ekibinden oluşan arama-kurtarma dışında medikal kurtarma işini de aynı zamanda yapan benzer bir organizasyonun da olmadığını söylemek istiyorum. Bundan sonraki süreçteki afetlerde, sağlık gönüllülerinden oluşan UMKE ve yine sağlık gönüllülerinden oluşan arama-kurtarma ekibi ATAK da olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, konuşmasının ardından stantta bulunan bakanlık görevlileri ile fotoğraf çektirdi. Koca, daha sonra ATAK'ın arama- kurtarma köpekleri 'Tarçın' ve 'Body' ile oyun oynadı.

Oğuzhan SARI- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ ANKARA,