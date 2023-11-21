Bakan Koca, İsrail Sağlık Bakanına yeni bir tahliye planladıklarını ifade etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail Sağlık Bakanına bebek ve çocukların tedavi amaçlı olarak ülkemize getirilmesi konusunda yoğun gayret gösterdiklerini ve yeni bir tahliye planladıklarını ifade etti.

Bakan Koca: "İsrail Sağlık Bakanına 1-2 gün içerisinde yeni bir tahliye planladığımızı ifade ettim"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İsrail Sağlık Bakanına; özellikle bebek ve çocukların tedavi amaçlı olarak ülkemize getirilmesi konusunda yoğun gayret gösterdiğimizi, 1-2 gün içerisinde yeni bir tahliye planladığımızı, bu konuyla ilgili yakın koordinasyondan memnuniyet duyacağımızı ifade ettim" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye ile Mısır Koordinasyonunda yürütülen tedavilerinin devamlılığını sağlamak için Türkiye'ye getirilen 61 hasta ve beraberinde 49 refakatçiyi havalimanında karşıladı. Burada konuşan Koca, 15 Kasım günü Türkiye'ye getirilen 27 hastanın tedavisinin Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde devam ettiğini söylerken, bugün getirilen hastaların tedavilerinin ise Bilkent ve Etlik Şehir Hastanelerinde devam edeceğini ekledi.

"İsrail Sağlık Bakanına 1-2 gün içerisinde yeni bir tahliye planladığımızı ifade ettim"

Dün akşam saatlerinde Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar, bugün öğle saatlerinde ise İsrail Sağlık Bakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade eden Koca, "Görüşmede Türkiye, İsrail ve Mısır arasında kurulan Sağlık Koordinasyon Ekibinin faaliyetleri ve bundan sonraki süreçte planlanan çalışmaları ele aldık. İsrail Sağlık Bakanına; özellikle bebek ve çocukların tedavi amaçlı olarak ülkemize getirilmesi konusunda yoğun gayret gösterdiğimizi, 1-2 gün içerisinde yeni bir tahliye planladığımızı, bu konuyla ilgili yakın koordinasyondan memnuniyet duyacağımızı ifade ettim. Ayrıca Gazze içerisinde güvenliği sağlanmış bir bölgede erken dönemde ülkemizce sahra hastanesi kurulmasını düşündüğümüzü, bu hastanenin etnik kökenine bakılmaksızın herkese sağlık hizmeti vereceğini ve bununla ilgili olarak Sağlık Koordinasyon Ekibinin saha ziyareti yaparak uygun lokasyonları belirlemesinin uygun olacağını kendilerine belirttim" şeklinde konuştu.

İsrail Sağlık Bakanının cevap olarak bebek ve çocukların tahliyesi için her türlü iş birliğine açık olduklarını belirttiğini vurgulayan Bakan Koca, "Gazze içerisindeki güvenli bölgede Türkiye tarafından kurulacak sahra hastanesinin lokasyonuyla ilgili Sağlık Koordinasyon Ekibince yerinde değerlendirme yapılmasını olumlu bulduklarını ifade ettiler" açıklamasında bulundu.

"Önümüzdeki günlerde tahliyeler bu ağırlıkla devam ediyor olacak"

Hasta ve refakatçı olmak kaidesiyle toplamda 150 Gazzeliyi Türkiye'ye getirdiklerini belirten Koca, "Önümüzdeki dönemde özellikle hem Mısır hem İsrail Sağlık Bakanlığıyla bebek, çocuk ve yaralıları da tedavi etmek istediğimiz ve önümüzdeki günlerde bu hastalara daha yoğunlaşmak gerektiği konusunda mutabık kaldık. Zannediyorum önümüzdeki günlerde tahliyeler bu ağırlıkla devam ediyor olacak" dedi.

"Erken dönemde ağır iklim şartlarında sahra hastaneleri oluşturmak istediğimizi söyledim, bu konuda mutabık kaldık"

Sahra hastanelerine de değinen Bakan Koca, "Mısır ve İsrail Sağlık Bakanları ile görüşmemizde saha araştırması yapmak istediğimizi, güvenli bir bölge talebinde bulunduğumuzu ve bunun için güvenli bölge oluşan yerde erken dönemde ağır iklim şartlarında sahra hastaneleri oluşturmak istediğimizi söyledim. Bu konuda da mutabık kaldık. Zannediyorum önümüzdeki günlerde saha araştırması özellikle 3 ülkeden oluş koordinasyon ekibimiz bu çalışmayı da yerinde yapmış olacak" ifadelerini kullandı.

"Hangi branşlarda ihtiyaç olduğu hakkında koordinasyon ekibi birlikte çalışıyor"

Bakan Koca, içerisinde plastik cerrahi gibi ihtiyaç duyulan alanlarda görev yapacak sağlık ekibi ile ilgili de çalışmaların devam ettiğinin altını çizerek, "Mısır'la özellikle hangi branşlarda ihtiyaç olduğu hakkında koordinasyon ekibi birlikte çalışıyor. Zannediyorum ilerideki günlerde netleşecek" dedi.

"Özellikle 8 hastanın genel durumu biraz daha ciddi"

Gelen hastaların sağlık durumlarına ilişkin soruyu da cevaplayan Koca, "Özellikle 8 hastanın genel durumu biraz daha ciddi. Daha çok kanser hastaları ağırlıklı olduğu için tedavileri açısından takip ediyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bakan Koca, Gazze'de bulunan hamile kadınlara yönelik de koordinasyon ekibinin ihtiyaç doğrultusunda gerekli çalışmalar olacağını ekledi.