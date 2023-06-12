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Bakan Koca: İlk 5 ayda hava ambulansları ile 1401 hastaya ulaşıldı

Bakan Koca: İlk 5 ayda hava ambulansları ile 1401 hastaya ulaşıldı

Sağlık Haberleri

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 2023 yılının ilk 5 ayında ambulans helikopterlerle 534, ambulans uçaklarla 867 olmak üzere toplam 1401 hastaya ulaşıldığını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 2023 yılının ilk 5 ayında ambulans helikopterlerle 534, ambulans uçaklarla 867 olmak üzere toplam 1401 hastaya ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2023'ün ilk 5 ayında helikopter ambulanslarla 534, uçak ambulanslarla 867 olmak üzere 1401 hastaya ulaşıldı. İlk müdahaleleri yapılan hastalar ilgili sağlık kurumlarına taşındı. Hava ambulans ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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