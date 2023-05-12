Bakan Koca, Hatay'da kurulan Defne Devlet Hastanesine ilişkin paylaşımda bulundu Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Hatay'da inşa edilen Defne Devlet Hastanesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca sosyal medya hesabından "60 günde tamamlamak üzere yola çıkmıştık. Hatay Defne Devlet Hastanemizin inşaatı başladıktan 48 gün sonraki durumunu paylaşıyorum. Az kaldı." ifadeleriyle hastanedeki incelemelerine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakan Koca söz konusu videoda, 300 yataklı hastaneye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu hastane prefabrik geçici yapılmış bir hastane değil. Bu hastane yüzde 60'a yakın yataklı servisleri, ameliyathaneleri, yoğun bakımları, laboratuvarları, ana girişi dahil olmak üzere ağır çelikten yapıldı. Burası kalıcı bir hastane oldu. Yani bundan sonrası için sürekli hizmet verilebilir 300 yataklı kalıcı bir Defne Hastanesi yapılmış oldu. Burası yoğun bakımlarıyla birlikte güçlü bir hastane oluyor, bütün odaları da teknik altyapısıyla yoğun bakıma dönüştürülebilme imkanına sahip. Özellikle deprem bölgesi olan Hatay için son derece önemli bir hastane oldu."