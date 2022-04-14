SAKARYA (İHA) - Bakan Koca: "En önemli yatırımlarımızdan biri olan göz bebeğimiz Sakarya Şehir Hastanemiz önümüzdeki yıl tamamlandığında bin yatağı ve 305 bin metrekare kapalı alanıyla tüm bölgenin sağlık üssü haline gelecek"

"Geçen ay 2 yeni birinci basamak sağlık tesisimizi hizmete açtık. Şuan toplam bin 776 yataklı hastanelerimiz dahil olmak üzere 9 yatırımın inşaatı devam ediyor"

SAKARYA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Valiliği'nde açıklamalarda bulundu.