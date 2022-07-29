Bakan Koca:  Eczane ve ecza depolarında gerekli ilaç listesi güncellenecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Koca:  Eczane ve ecza depolarında gerekli ilaç listesi güncellenecek

Bakan Koca:  Eczane ve ecza depolarında gerekli ilaç listesi güncellenecek

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Eczacılar Birliği ile yaptığı toplantıyla ilgili, "Eczane ve ecza depolarında gerekli ilaç listesi güncellenecek" açıklamasında bulundu.

 - Güncelleme:

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Eczacılar Birliği ile yaptığı toplantıyla ilgili, "Eczane ve ecza depolarında gerekli ilaç listesi güncellenecek" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, dün Türkiye Eczaneler Birliği Başkanı ve heyetiyle toplantı yaptığını belirterek açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, toplantıda alınan kararları Twitter hesabından açıklayarak, "Türkiye Eczacılar Birliği Başkanı ve üyeleriyle dün yaptığımız toplantıda şu konularda karar aldık. Pandemi nedeniyle eczanelerimizin İTS kayıtlarında meydana gelmiş olan uyumsuzluklara ilişkin düzenleme çalışmaları yapılacak. Güncel iyileştirme stok yönetimi daha etkin bir şekilde gerçekleştirilecek olup, tedarik sürecindeki minimuma indirgenecek. Eczane ve ecza depolarında gerekli ilaç listesi güncellenecek. Sağlık camiamızın sahiplerine hayırlı olsun" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Sağlık

Fahrettin Koca Türkiye Eczane Sağlık Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title