Bakan Koca, depremzede kadının çay ikramını geri çevirmedi

Hatay deprem bölgesinde temaslarını sürdüren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cuma Namazı çıkışında kendisini bekleyen bir depremzede kadının çay ve biberli ekmek ikramını geri çevirmedi.

Depremzede kadın cuma namazı çıkışında bekledi, Bakan Koca'yı ısrarla çaya ikna etti

HATAY Deprem bölgesinde temaslarını sürdüren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cuma Namazı çıkışı kendisini bekleyen bir depremzede kadının çay ve biberli ekmek ikramını geri çevirmedi.

Depremin ilk günlerinden itibaren depremin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'ı yalnız bırakmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir kez daha kente geldi. Cuma Namazına Altınözü ilçesi Mısırlı Cami'nde kılan Bakan Koca, çıkışta kendisini bekleyen bir kadının çay içme davetimi geri çevirmedi. Kapıda bekleyen Fatma Kocaoğ," Hoş geldiniz bakanım, çay içmeye davet ediyorum evimizi yakın. Ama ben çayı hazırladım Bir bardak çayımızı için" sözleri üzerine davete icabet etti. Depremzede Koaoğ'un tepside getirdiği çayı davetlilere dağıtan Bakan Koca'ya biberli ekmekte ikram edildi. Bakan koca vatandaşların taleplerini aldı, sorunlarını dinledi. Bakan Koca ardından Altınözü Devlet Hastanesi bahçesinde kurulu olan Sahra hastanesini ziyaret etti, hastalarla bir araya geldi.