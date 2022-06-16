Bakan Koca'dan TBMM'ye, sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesi teşekkürü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kuruluna teşekkür etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kuruluna teşekkür etti. Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğu şekliyle kabul edildiğini belirterek, "Gözümüz aydın." ifadesini kullanan Bakan Koca, paylaşımında, kanun teklifinin 12 maddesinin içeriğine ilişkin bilgi verdi. Bakan Koca, "Başta hekimler olmak üzere, sağlık çalışanlarının yıpratıcı bazı sorunlarına çözüm getiren Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifini kabul eden TBMM'ye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. AA / Zafer Fatih Beyaz - Sağlık Sağlık Haberler

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