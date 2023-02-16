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Bakan Koca'dan deprem bölgesindeki sağlık hizmetlerine ilişkin açıklama Açıklaması

Sağlık Haberleri

Bakan Koca'dan deprem bölgesindeki sağlık hizmetlerine ilişkin açıklama Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'daki köylerde sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'daki köylerde sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın 323 köyünde 2 bin 723, Gaziantep'in 171 köyü ve toplu yaşam alanında 13 bin 476, Adıyaman'ın 225 köyü ve merkezinde 2 bin 940, Hatay'ın 187 köyünde 2 bin 376 hasta ve yaralıya ulaşarak sağlık hizmeti sunduklarını belirtti.

Koca, ihtiyaç duyulan ilaçların tamamının da temin edildiğini bildirdi.

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Kaynak: AA / Sağlık

Fahrettin Koca Kahramanmaraş Adıyaman Hatay Sağlık Haberler

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