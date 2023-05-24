Bakan Koca'dan, Defne Devlet Hastanesi'nde hastalara ziyaret

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti. Koca, hastanede 2 hafta içinde cerrahi operasyonların başlayacağını bildirdi.

24 Mart'ta temeli atılan ve 21 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile diğer ilgililerin de katılımıyla açılışı gerçekleştirilen 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi, 22 Mayıs itibarıyla hasta kabulüne başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti. Bakan Koca, Twitter'daki hesabından ziyaret videosunu paylaşarak, "Defne Devlet Hastanesi'nde yatan hastalarımızı ziyaret ettik. Hastalarımızın durumu gayet iyi. Sağlık hizmetlerinden memnunlar. 2 hafta içinde cerrahi operasyonlar da başlayacak" dedi.

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