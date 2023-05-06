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Bakan Koca'dan açıklama: 12 ölü, 31 yaralı

Bakan Koca'dan açıklama: 12 ölü, 31 yaralı

Sağlık Haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da yaşanan kazaya ilişkin yaptığı açıklamada 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 31 kişinin de yaralandığını belirtti.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA: 12 ÖLÜ, 31 YARALI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da yaşanan kazaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 31 kişinin de yaralandığını belirterek, " Antakya'nın Topboğazlı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında bir kamyonla otobüste yangın meydana gelmiş; 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 31 vatandaşımız yaralanmıştır. Olay yerinde 22 ambulans ve 3 UMKE Ekibi görevlendirilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralıların sağlıklarına en kısa sürede kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız. Her birine geçmiş olsun diyorum" dedi.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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