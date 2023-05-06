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Bakan Koca: Covid-19 salgınını fark edip ilk harekete geçen ülkelerdendik

Bakan Koca: Covid-19 salgınını fark edip ilk harekete geçen ülkelerdendik

Sağlık Haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19 salgınını fark edip ilk harekete geçen ülkelerdendik. O kadar ki 'Tedavi Rehberini' Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) önce yayınladık" dedi.

Bakan Koca: Covid-19 salgınını fark edip ilk harekete geçen ülkelerdendik

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19 salgınını fark edip ilk harekete geçen ülkelerdendik. O kadar ki 'Tedavi Rehberini' Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) önce yayınladık" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı 'Covid-19 artık küresel bir acil durum teşkil etmiyor' açıklamasına ilişkin, "Covid-19 salgınını fark edip ilk harekete geçen ülkelerdendik. O kadar ki 'Tedavi Rehberini' DSÖ'den önce yayınladık. Salgının gerilediğini görüp kısıtlamaları azaltan da ilk Türkiye oldu. 'Salgın gündemimizden çıkıyor' dediğimizde tarih 29 Ocak 2022 idi. Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19'un artık küresel bir acil durum teşkil etmediğini dün açıkladı. Türkiye için malum olan dünyaya yeni ilan edildi" açıklamalarında bulundu. Koca yaptığı paylaşımda ayrıca 29 Ocak 2022'de, Giresun Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılış konuşmasında, salgının gündemimizden çıkmaya başladığını ifade ettiği konuşmasından bir kesit paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Taşkıran - Sağlık

Dünya Sağlık Örgütü Fahrettin Koca Koronavirüs Sağlık Haberler

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