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Bakan Koca: "Covid-19 salgınını fark edip ilk harekete geçen ülkelerdendik"

Sağlık Haberleri

Bakan Koca: "Covid-19 salgınını fark edip ilk harekete geçen ülkelerdendik" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19 salgınını fark edip ilk harekete geçen ülkelerdendik" dedi.

Bakan Koca: "Covid-19 salgınını fark edip ilk harekete geçen ülkelerdendik"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19 salgınını fark edip ilk harekete geçen ülkelerdendik" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Covid-19 Salgınını fark edip İLK harekete geçen ülkelerdendik. O kadar ki Tedavi Rehberini DSÖ'den ÖNCE yayınladık. Salgının gerilediğini görüp kısıtlamaları azaltan da ilk Türkiye oldu. 'Salgın gündemimizden çıkıyor' dediğimizde tarih 29 OCAK 2022 idi. Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19'un artık küresel bir acil durum teşkil etmediğini DÜN açıkladı. Türkiye için malum olan dünyaya yeni ilan edildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Musa Enes Aksakal - Sağlık

Dünya Sağlık Örgütü Fahrettin Koca Türkiye Sağlık Haberler

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