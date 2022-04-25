Bakan Koca:  Bilim Kurulu toplantısını yarın yapıyor - Haberler

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Bakan Koca:  Bilim Kurulu toplantısını yarın yapıyor

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Sağlık
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Bakan Koca:  Bilim Kurulu toplantısını yarın yapıyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor" dedi.

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına ilişkin açıklama yaptı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "'Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım.' Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor" ifadelerini kaydetti.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Sağlık

Fahrettin Koca, Bilim Kurulu, Koronavirüs, Sağlık, Haberler

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