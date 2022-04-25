Bakan Koca: Bilim Kurulu toplantısını yarın yapıyor
Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Sağlık
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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor" dedi.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor" dedi.
Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına ilişkin açıklama yaptı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "'Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım.' Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor" ifadelerini kaydetti.
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Sağlık