Bakan Koca: "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Maske ile ilgili alınacak kararlar olacak. Okullardaki maske kullanımı dahil ele alınacak"

-"Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19'a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır"

-"Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz"

-"'En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz"

SAKARYA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.