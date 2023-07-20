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Bakan Koca: ALO 171'i arayan 130 bin kişi sigarayı bıraktı

Sağlık Haberleri

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nı arayan 130 bin kişinin sigarayı bıraktığını duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nı arayan 130 bin kişinin sigarayı bıraktığını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Arayanların 130 bini sigarayı bıraktı. ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı. Bağımlılığa karşı destek alın" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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