Bakan Koca: "88 hastanın 6 tanesi yoğun bakımda takip ediliyor"

Bakan Koca:

-"88 hasta 62 refakatçı yani toplamda 150 kişi getirildi"

-" Ağırlıklı gelen hasta kanser hastası"

-" 3'ncü tahliye önümüzdeki günlerde olabilir

"Şuan 50 kişilik ağırlıklı çocuk olmak üzere bir liste üzerinde çalışılıyor"

ANKARA - Gazze'den tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen hastaların durumları hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplamda 88 hastanın 6 tanesi yoğun bakımda takip ediliyor. Diğer hastalarımız servislerde takip edilmiş oluyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den Türkiye'ye getirilen hastalar hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamasını Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştiren Bakan Koca, getirilen 88 hastanın 6 tanesinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi. Üçüncü bir tahliye planı hakkında da konuşan Koca, tahliyenin yakın zamanda gerçekleşebileceğini söyledi.

"88 hastanın 6 tanesi yoğun bakımda takip ediliyor"

Gazze'den Türkiye'ye getirilen hastalar hakkında bilgi veren Bakan Koca, "Gazze'den 88 hasta 62'de refakatçi getirdik. Yani toplam 150 kişiyi direk Gazze'den getirdik. Bu hastaları getirirken İsrail, Mısır ve Türkiye'den oluşan bir koordinasyon çalışmaları yaparak bu hastaları getirmeyi organize ettik. Şuan 88 hastanın 48'i Bilkent Şehir Hastanesinde 40 hastamızda Etlik Şehir Hastanemizde. Bilkent Şehir Hastanemizde 3 hastamız yoğun bakımdaydı. Bir hastamız beyin cerrahisinin müdahalesi sonrasında yoğun bakıma alınmıştı o da bugün servise alındı. Bilkent Şehir Hastanesinde bulunan 48 hastamızdan 2 tanesi hala yoğun bakımda ama entübe değil durumları ciddi değil. Durumları yakın takipte. Etlik şehir hastanemizde ise 40 hastamız var. Orada da 4 hastamız yoğun bakımda. O hastalarımızda da entübe olan herhangi bir hastamız yok. Durumları yakından takip edilen hastalar. Yani toplamda 88 hastanın 6 tanesi yoğun bakımda takip ediliyor. Diğer hastalarımız servislerde takip edilmiş oluyor. Arkadaşlarımız yakından takip ediyorlar" ifadelerini kullandı. Dört tane hastamız, kan hastalıklarıyla ilgili gerisi onkoloji hasta grubu. Ağırlıklı gelen hasta grubu ve Türkiye Filistin Dostluk Hastanesi'nde ağırlıklı takip edilen onkoloji hastaları idi.

"Özellikle bebekler, çocuklar ve yaralıları daha öncelikli istediğimizi söyledik"

Gazze'den yapılması planlanan üçüncü tahliye ile ilgili konuşan Koca, "İsrail, Mısır ve Türkiye'den oluşan koordinasyon ekibi yoğun çalışıyor ve üçüncü tahliye önümüzdeki günlerde olabilir. Biz özellikle dün İsrail Sağlık Bakanı'yla görüşmemde de kendilerine ifade ettim. Mısır Sağlık Bakanı'yla da görüşmemde aynı şekilde ifade ettim. Özellikle bebekler, çocuklar ve yaralıları daha öncelikli istediğimizi söyledik bu dönemde bu konuyla ilgili de mutabık kaldık. Şu an elli kişilik ağırlıklı çocuk olmak üzere bir liste üzerinde çalışılıyor. Zannediyorum önümüzdeki günlerde bu netleşmiş olur.

Prematüre bebeklerle ilgilide bir çalışma yürütüldüğünü belirten Bakan Koca, üçüncü tahliye planında 1 yaşın altında olan çocuklarında çıkarılması için bir tahliye planı gerçekleştirdiklerini ve şuan için 50 kişilik bir tahliye listesi oluşturduklarını bu kişiler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Hastalarla gelen refakatçilerinde sağlık taramasından geçirildiğini ifade eden Koca, 7 hasta refakatçinin servislerde takip edildiğini kaydetti.