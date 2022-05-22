Bakan Koca, 75'inci Dünya Sağlık Asamblesi'nde konuşacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Koca, 75'inci Dünya Sağlık Asamblesi'nde konuşacak

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Sağlık
 - Güncelleme:
Bakan Koca, 75'inci Dünya Sağlık Asamblesi'nde konuşacak

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İsviçre'de düzenlenen 75'inci Dünya Sağlık Asamblesi'nde Türkiye'yi temsilen konuşma yapacak.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İsviçre'de düzenlenen 75'inci Dünya Sağlık Asamblesi'nde Türkiye'yi temsilen konuşma yapacak.

Bakan Koca, Cenevre'de düzenlenen 75'inci Dünya Sağlık Asamblesi'yle ilgili açıklama yaptı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "75'inci Dünya Sağlık Asamblesi. Ülkemizi temsilen katıldığımız, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Asamble, Dünya Sağlık Örgütü'nün en üst karar alma organı. Bu yılki toplantının teması, 'Barış İçin Sağlık, Sağlık İçin Barış.' Yarınki genel kurulda bir konuşmamız olacak" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Sağlık

Fahrettin Koca, Türkiye, İsviçre, Sağlık, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title