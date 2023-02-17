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Bakan Koca, 261'inci saatte enkazdan çıkarılan Mustafa'nın telefon görüşmesi anını paylaştı

Sağlık Haberleri

Bakan Koca, 261'inci saatte enkazdan çıkarılan Mustafa'nın telefon görüşmesi anını paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da bir özel hastanenin enkazından depremin 261'inci saatinde çıkarılan Mustafa Avcı'nın yakını ile telefon görüşmesi yaptığı anın görüntüsünü paylaştı.

Bakan Koca, 261'inci saatte enkazdan çıkarılan Mustafa'nın telefon görüşmesi anını paylaştı

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da bir özel hastanenin enkazından depremin 261'inci saatinde çıkarılan Mustafa Avcı'nın yakını ile telefon görüşmesi yaptığı anın görüntüsünü paylaştı.

Bakan Koca, Twitter hesabından Hatay'da bir özel hastanenin enkazından depremin 261'inci saatinde çıkarılan Mustafa Avcı'nın yakını ile telefon görüşmesi yaptığı anın görüntüsünü paylaştı. Koca paylaşımında, "Hatay'da enkaz altından 261'inci saatte, bu gece kurtarılan Mustafa, tıbbi müdahalenin ardından ilk olarak, telefon numarasını hatırladığı bir yakınını aradı. Kardeşimiz Mustafa'yı bu kadar iyi görmekten çok mutluyuz" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Musa Enes Aksakal - Sağlık

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