Uçak ve helikopter ambulanslarla son 6 ayda 1588 hasta nakledildi - Haberler

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Uçak ve helikopter ambulanslarla son 6 ayda 1588 hasta nakledildi

AA - Yasemin Kalyoncuoğlu - Sağlık
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Uçak ve helikopter ambulanslarla son 6 ayda 1588 hasta nakledildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçak ve helikopter ambulanslarla son 6 ayda tedavi için 1588 hastanın yurt içinde naklinin yapıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçak ve helikopter ambulanslarla son 6 ayda tedavi için 1588 hastanın yurt içinde naklinin yapıldığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Uçak ve helikopter ambulanslarla son 6 ayda tedavi için yurt içinde nakli yapılan toplam hasta sayısı 1588'dir. 1588 vakadan 510'u uçak ambulans, 1078'i helikopter ambulans ile nakledilmiştir. Son 6 ayda, yurt içinde nakli yapılan hasta çocuk ve yenidoğan sayısı ise 377."

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Sağlık

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