Bakan Işıkhan, Sağlık Bakanlığı'nın Kampanyasına Destek Verdi

1) BAKAN IŞIKHAN SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN 'İDEAL KİLONU ÖĞREN, SAĞLIKLI YAŞA' KAMPANYASINA KATILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İş'te Güvenli Gelecek' programı ile 'İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı'nın açılışı programında Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Sincan İlçe Müdürlüğü'nün standında Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' uygulaması kapsamında vücut kitle indeksi ölçümü yaptırdı. Bakan Işıkhan, vatandaşları vücut kitle indeksi yaptırmaya davet etti.