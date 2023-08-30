ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Kızılay'ı tarafından başlatılan 'Ulusal Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası'na kan bağışında bulunarak destek verdi. Bakan Işıkhan, bakanlığın tüm personeli ile birlikte Türk Kızılay'ının yanında olduğunu belirterek, 'Vatandaşımızın en zor anlarında yanında olan Kızılay'ımıza bakanlık olarak kan vererek destek veriyoruz' ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, kan bağışında bulundu

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Kızılay'ı tarafından başlatılan 'Ulusal Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası'na kan bağışında bulunarak destek verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Işıkhan, Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, birim amirleri ve bakanlık personeli, bakanlıkta oluşturulan stantlarda kan bağışında bulundu. Bakan Işıkhan, bakanlığın tüm personeli ile birlikte Türk Kızılay'ının yanında olduğunu belirterek, "Vatandaşımızın en zor anlarında yanında olan Kızılay'ımıza bakanlık olarak kan vererek destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşları da kan vermeye davet eden Bakan Işıkhan, "Kan ver, sıhhat bul. Diğer Bakan arkadaşlarımızın da bu sürece katılmasını öneriyorum. Kızılay Başkanımız ve tüm ekibine de teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Işıkhan, kan bağışının ardından Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ile fotoğraf çektirdi.