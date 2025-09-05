Bakan Göktaş: Türkiye'de 29 Bin 615 Yaşlı Rehabilitasyon Hizmeti Alıyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, " Türkiye'de 464 kamu ve özel huzurevinde 29 bin 615 yaşlımız yatılı ve bakım rehabilitasyon hizmetimizden yararlanıyor" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çorum'un Osmancık ilçesinde yapılan Osmancık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Bakan Göktaş açılış öncesi Çorum Valisi Ali Çalgan'ı, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar'ı ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret etti.

Açılışta konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Osmancık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin hayırlı olmasını diledi. Bakan Göktaş, "Sosyal devlet anlayışımızın en somut göstergelerinden biri vatandaşlarımızın hayatın her döneminde yanında olmaktır. Bu anlayışla devletin şefkat eli insanlarımızı her daim kuşatmakta ve kimseyi geride bırakmamaktadır" dedi.

'TÜRKİYE'DE 29 BİN 615 YAŞLI YATILI VE BAKIM REHABİLİTASYON HİZMETİNDEN FAYDALANIYOR'

Türkiye'de 29 bin 615 yaşlının yatılı ve bakım rehabilitasyon hizmetinden faydalandığını belirten Bakan Göktaş, "Yaşlı hizmetlerimizi sadece bakım ve hizmette sınırlı görmüyoruz. Kıymetli büyüklerimizi aktif sağlıklı hizmetlerini sürdürmek için yeni hizmetler de geliştiriyoruz. Ayrıca yaşlı destek programımız ile yaşlılarımızın hizmetlerinde daha kolay erişmelerini sağlıyoruz. Çorum'da 3 bin 518 kişi evde bakım hizmetimizden yararlanmıştır. Türkiye'de 464 kamu ve özel huzurevinde 29 bin 615 yaşlımız yatılı ve bakım rehabilitasyon hizmetimizden yararlanıyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edilerek açılış kurdelesi kesildi.

Açılışın ardından Bakan Göktaş, bakanlığın hayata geçirdiği Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla düğün masraflarını karşılayan Tuğba- İsmail Karakuş çiftinin nikah törenine katıldı. Bakan Göktaş, çifte Türk bayrağı hediye etti.