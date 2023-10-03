BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi, çevre illerden gelenlere hizmet veriyor

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, Bolu'nun yanı sıra çevre illerden gelenlere diş sağlığı hizmeti sunuyor.

Dekan Prof. Dr. Ali Keleş, AA muhabirine, 4 ana bilim dalının birlikte hizmet verdiği entegre kliniğin geçen ay açılmasıyla fakülte bünyesindeki klinik sayısının 9'a yükseldiğini söyledi.

Entegre kliniğin özel muayenehane şartlarına sahip olduğunu belirten Keleş, fakültede aynı anda 222 hastanın bütün diş işlemlerinin yapıldığını kaydetti.

Keleş, en çok Düzce'den olmak üzere Karabük, Zonguldak, Bartın, Kocaeli, Sakarya, Ankara ve İstanbul'dan da hastaların olduğunu aktararak, "Tedaviye ulaşmak burada çok hızlı. Birçok bölümde hastayı randevu bile vermeden geldiği gün tedavisini yaparak gönderebiliyoruz. Bu çok önemli. Hastaların ulaşabilir bir yerde böyle bir fakülteye sahip olması, bizi tercih etmelerinde etkili oluyor." diye konuştu.

Entegre kliniğe gelen hastanın diş taşı temizliğinin yapılmasının ardından tedavisine başlandığını anlatan Keleş, "Daha sonra dolgu, kanal tedavisi ve protezi burada tamamlanabilmektedir. Bu da erişkin bir hastanın ihtiyaç duyduğu tedavilerin yüzde 80-90 oranını oluşturuyor." dedi.

Keleş, ortodonti kliniğinde hasta bekleme süresini 3 aya düşürdüklerini dile getirerek, "Niyetimiz 3 ay içinde ocak ayına kadar bekleyen bütün hastalarımızın tedavisine başlayıp yeni hastalarımıza daha iyi hizmet verebilmek. Çevre illerden, diş hekimliği fakültelerinden ortodonti için bize sevk edilen hastalarımız var." ifadesini kullandı.

Fakülteye 2021'de 100 bin, 2022'de 200 bin kişinin başvurduğunu belirterek, "2023 yılındaki hedefimiz de yeni kliniğin açılmasıyla 250 binleri görmek." dedi.

Keleş, velilere, çocuklarının ağız ve diş sağlı konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulunarak, diş taramalarının yaptırılması gerektiğini sözlerine ekledi.