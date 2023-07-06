Bahçelievler Belediyesi Sivrisineklere Karşı Mücadele Çalışmalarını Hızlandırdı

Bahçelievler Belediyesi kentte artış gösteren "aedes" türü sivrisineklere karşı mücadele çalışmalarını hızlandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin normal sivrisineğe oranla daha büyük yaralar bırakan "aedes" türünün kentte yaygınlaşmasıyla tüm yıl düzenli olarak devam edilen ilaçlama çalışmalarının arttırıldığı kaydedildi.

İlçedeki ilaçlama aracı sayısını ikiden üçe çıkarıldığı belirtilen açıklamada, sivrisineklerin üreyebileceği, larvalarını bırakabileceği tüm noktalara ve su birikintilerine müdahale edildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, sivrisineklerle mücadeleyi önemsediklerini anlatarak, "Aldığımız önlemler kapsamında hem araç sayımızı hem personel sayımızı arttırdık. Larva ilaçlama çalışmalarımıza sivrisinek üreme riski olan tüm noktalarda devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçelievler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Hekim Tibet Bayhan da küçük bir saksıda biriken suda üreyecek sivrisineklerin bir mahalleye yetebileceğini ifade etti.

Evde, balkonda, bahçede çiçek saksılarının yanındaki küçücük bir su birikintisi, etrafa atılmış bir borudaki su ve benzeri örneklerin sivrisineklerin çoğalması için yeterli olduğunu kaydetti.