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Bahçelievler Belediyesi Sivrisineklere Karşı İlaçlama Çalışması Yaptı

Bahçelievler Belediyesi Sivrisineklere Karşı İlaçlama Çalışması Yaptı

Sağlık Haberleri

Bahçelievler Belediyesi, İstanbul'da artış gösteren sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması yaptı. İlaçlama yapan araç sayısını artırdıklarını söyleyen Bahçelievler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü, Veteriner Hekim Tibet Bahyan 'Ufacık bir saksıdaki su birikintisinden üreyecek sinekler bir mahalleye yeter' dedi.

Bahçelievler Belediyesi, İstanbul'da artış gösteren sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması yaptı. İlaçlama yapan araç sayısını artırdıklarını söyleyen Bahçelievler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü, Veteriner Hekim Tibet Bahyan "Ufacık bir saksıdaki su birikintisinden üreyecek sinekler bir mahalleye yeter" dedi. <

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Bahçelievler İstanbul Tragger Sağlık Haberler

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