Bahçelievler Belediyesi Sivrisineklere Karşı İlaçlama Çalışması Yaptı

Bahçelievler Belediyesi, İstanbul'da artış gösteren sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması yaptı. İlaçlama yapan araç sayısını artırdıklarını söyleyen Bahçelievler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü, Veteriner Hekim Tibet Bahyan 'Ufacık bir saksıdaki su birikintisinden üreyecek sinekler bir mahalleye yeter' dedi.