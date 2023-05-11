Bahçede yılan ısırması sonucu hayatını kaybetti

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bahçede kayısı toplarken yılan ısıran Talip Uyar (54), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sucular Mahallesi'nde kayısı toplamak için bahçeye giden 2 çocuk babası Talip Uyar'ı bacağından yılan ısırdı. Uyar'ın yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürülen Uyar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.