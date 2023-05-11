Bahçede yılan ısırması sonucu hayatını kaybetti
Sağlık Haberleri
MERSİN'in Tarsus ilçesinde bahçede kayısı toplarken yılan ısıran Talip Uyar (54), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde bahçede kayısı toplarken yılan ısıran Talip Uyar (54), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sucular Mahallesi'nde kayısı toplamak için bahçeye giden 2 çocuk babası Talip Uyar'ı bacağından yılan ısırdı. Uyar'ın yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürülen Uyar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Sağlık