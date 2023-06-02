Bahar Alerjilerine Karşı Uyarılar

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, yazın gelmesi ile birlikte bahar alerjenlerine karşı uyarılarda bulundu. Hapşırık alerjisinin (alerjik rinit) polen, ev tozu akarları, hayvan tüyleri, küf sporları ve bazı yiyecekler gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıktığını kaydetti.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, yazın gelmesi ile birlikte bahar alerjenlerine karşı uyarılarda bulundu.

Nacaroğlu, hapşırık alerjisinin (alerjik rinit) polen, ev tozu akarları, hayvan tüyleri, küf sporları ve bazı yiyecekler gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıktığını kaydetti.

Nacaroğlu, "Polenler, deri, göz, burun ve nefes yoluyla solunum yollarımıza yerleşir. Bu durum birçok kişi için sorun oluşturmazken alerjik olanlarda polenler bağışıklık sistemi harekete geçirir. Bunun sonucunda, burunda akıntı, kaşıntı, hapşırık, burun tıkanıklığı, gözlerde kızarıklık, kaşıntı, sulanma gibi sorunlara yol açar.

Alerjinin sadece burunda kalmayıp birçok hastada ileriki dönemlerde akciğerlere de etki ederek öksürük, hırıltı, nefes darlığı gibi astım bulgularına neden olduğu bilinmektedir." açıklamasında bulundu???????

Hapşırık alerjisinin tedavisinde alerjenlerden kaçınma, ilaçlar, alerji aşısı (immünoterapi) ve evde alınan önlemlerin etkili olduğunu aktaran Nacaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sabah polenin en yoğun olduğu vakit olduğundan evinizi havalandırmaktan kaçının. Polen sayısının ılık, kuru, güneşli günlerde ve sabahları erken saatlerde artması nedeniyle bu zamanlarda açık alanlarda olabildiğince az sürelerde kalın. Sokağa çıkarken şapka ve güneş gözlüğü kullanın, eve döndükten sonra duş alın. Polenler çamaşırlara yapışıp kapalı alanlarda temas ederek alerjiye neden olacağından giysilerinizi yazın açık havada kurutmayın.

Ev tozu akarlarına (Mite) alerjiniz varsa yatak, yastık ve yorganda yün veya kuş tüyünden kaçının. Odanızda halı bulundurmayın veya kısa tüylü, sentetik ve kilim kullanın. Nevresim, çarşaf ve yastık kılıflarını yıkanabilir olanlardan tercih edin. 60 derece sıcak suda yıkayın, haftada 1-2 kez değiştirin. Perdeleriniz toz tutmayan, yıkanabilir kumaştan olmasına özen gösterin. Kürk, yün kazak ve süveter gibi eşyaları çocuğunuzun odası dışında kapalı dolapta bulundurun. Ayrıca tüylü veya içi doldurulmuş oyuncakları odasından kaldırın."