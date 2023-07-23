Bağışlanan organlarıyla 5 kişiye umut olan devlet ses sanatçısı son yolculuğuna uğurlandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de tedavi gördüğü hastanede gerçekleşen beyin ölümü sonrası bağışlanan organlarıyla 5 kişiye umut olan devlet ses sanatçısı 66 yaşındaki Mehmet Ertürk, Bayramiç ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesinde beyin kanaması tanısıyla tedavisi devam eden ve tüm tıbbi müdahalelere rağmen dün beyin ölümü gerçekleşen devlet ses sanatçısı 66 yaşındaki Mehmet Ertürk'ün organlarını isteği doğrultusunda oğlu Ata Ertürk tarafından bağışlandı. Operasyonla Ertürk'ün iki böbreği ve karaciğeri Bursa Acıbadem Hastanesi, korneaları ise Bursa Uludağ Üniversite Hastanesinde nakil bekleyen hastalara umut oldu.

Devlet Ses Sanatçısı Mehmet Ertürk için, Bayramiç ilçesine bağlı Bezirganlar Köyü Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Ertürk'ün cenazesi köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze töreninde Ertürk'ün ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.