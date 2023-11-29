Bağışıklık Sistemi Kanser Hücrelerini Yok Edebilir

Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini nasıl tanıyıp yok edebildiğine dair yeni ayrıntılar keşfederek agresif kanserleri tedavi edecek potansiyel yeni stratejilerin önünü açtı.

LOS ANGELES, 29 Kasım (Xinhua) -- ABD'deki Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi'nden (UCLA) araştırmacılar, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini nasıl tanıyıp yok edebildiğine dair yeni ayrıntılar keşfederek agresif kanserleri tedavi edecek potansiyel yeni stratejilerin önünü açtı.

Üniversiteden Salı günü yapılan açıklamaya göre, UCLA Jonsson Kapsamlı Kanser Araştırmaları Merkezi'ndeki araştırmacılar kanser hücrelerinin, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini takip etmede kullandığı önemli bir proteinden yoksun olması durumunda bile bazı bağışıklık hücrelerinin kanserle savaşabileceğini keşfetti.

Araştırma ekibi, kritik önemdeki B2M proteinin yokluğunun, hem hayvan çalışmalarında hem de hasta tümör biyopsilerinde, doğal öldürücü (NK) hücreleri ve CD4+ T hücrelerini içeren alternatif bir bağışıklık yanıtını aktive ettiğini ortaya koydu.

Araştırmacılara göre bu keşif, bağışıklık sisteminde kanser hücrelerini bulup saldırmak için potansiyel bir destek mekanizmasının varlığına işaret ediyor.

David Geffen Tıp Fakültesi'nin UCLA-Charles R. Drew Tıp Eğitimi Programı'nda çalışan ve araştırmanın baş yazarlarından biri olan Mildred Galvez, "NK ve CD4+ T hücrelerinin beklenmedik kritik rolü, bağışıklık kontrol noktasını bloke eden ilaçlar yardımıyla, bağışıklık sisteminin belirli tümör türleriyle mücadele edebilmesinin bir başka yoluna işaret ediyor olabilir" dedi.