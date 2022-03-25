Bağışıklığı Zayıf Avustralyalılar İçin Dördüncü Kovid-19 Aşı Dozu Onaylandı

KANBERRA, 25 Mart (Xinhua) — Avustralya Bağışıklama Teknik Danışma Grubu (ATAGI) Cuma günü, 65 yaş üstü, 50 yaşından büyük Yerli Avustralyalılar, engelli bakımında olanlar ve 16 yaşın üzerindeki tüm bağışıklığı zayıf olan kişiler için ikinci bir takviye dozunu resmi olarak tavsiye etti.

Sağlık Bakanı Greg Hunt, dördüncü dozun onaylanmasının, kış aylarında koronavirüs vakalarında beklenen artış öncesi önemli bir adım olduğunu söyledi. Hunt gazetecilere, "Bu doz rejimi eczanelerimizde, genel muayenelerimizde, eyalet ve devlet kliniklerimizde, yerli tıbbi kliniklerimizde 4 Nisan'dan itibaren başlayacak" dedi. Bakan Hunt, "Bu, ilk takviye dozunuzu aldıktan sonra dört ila altı ay aralığında bir zaman için olup tıbbi tavsiyeye dayanıyor" dedi. Sağlık yetkililerinin Avustralya'da iki misli Kovid-19 ve grip salgını beklediği uyarısıyla aynı gün ulusal grip aşısı programı da başlayacak.

Hunt yaptığı açıklamada, devletin finanse edeceği grip aşılarının, eyaletlerde ve bölgelerde yerel tedarik düzenlemesine tabi olan ve aralarında pratisyen hekimler (GP), toplum sağlığı klinikleri ve uygun eczanelerin bulunduğu çeşitli tedarikçiler aracılığıyla sağlanacağını söyledi. Bakan Hunt, "Avustralya Bağışıklama Teknik Danışma Grubu'nun tıbbi tavsiyesi, grip ve Kovid-19 aşılarını aynı ziyaret sırasında yaptırmanın güvenli olduğu yönündedir" dedi. Avustralya hükümeti Cuma günü, tüm denizaşırı yolcuların ülkeye gelmeden önce negatif bir Kovid-19 testi beyan etme zorunluluğunu kaldırdığını duyurdu.

Bu zorunluluk, 2021'in sonlarında Avustralya sınırlarının sakinlere ve vatandaşlara açıldığı zaman getirildi. Hunt, "Aşılama ve maske takma gereksinimlerinin devam etmesi göz önüne alındığında, tıbbi tavsiye (testin) artık gerekli olmayacağı yönünde" dedi ve ekledi: "Özellikle bazı yetki alanlarında bu testlere erişimde ya da bu testleri kanıtlamada bazı zorluklar olduğundan dolayı…"

Xinhua / Sağlık