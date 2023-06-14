Bağırsakları dışarıda yaşam mücadelesi veriyor

Tüm ihtiyaçlarını hayat arkadaşı olan kocası karşılıyor

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 1 yıl önce yakalandığı kolon kanseri nedeniyle bağırsakları dışarı alınarak kolostomi torbasına yerleştirilen Romanya asıllı Türk vatandaşı Varvara Laura Macovei Nistor (51), hayata tutunma mücadelesi veriyor. Maddi yetersizlikten dolayı iyileşmesi için gerekli olan ilaç tedavisi ve ameliyatı yaptıramadığını söyleyen Nistor, kocasının tüm gün kendisiyle ilgilendiği için çalışamadığını, yardım beklediklerini ifade etti.

Kuşadası'na bağlı Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yaşayan Romanya asıllı Türk vatandaşı Varvara Laura Macovei Nistor'a, karın bölgesindeki şişlik ve ağrı şikayetiyle gittiği Kuşadası Devlet Hastanesi'nde geçen yıl Mart ayında kolon kanseri teşhisi kondu. Turist rehberliği ve çevirmenlik yapan Nistor, bir süre sonra kanserin rahim bölgesine de sıçraması üzerine çalıştığı şirket aracılığıyla İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi olmaya başladı. Doktorlar tarafından kemoterapi uygulanan Nistor, hastalığın hızla ilerlemesi üzerine belirli aralıklarla 5 defa ameliyat masasına yatmak zorunda kaldı. Yapılan son ameliyatta, ince bağırsağının 20 santimetresi kesilen Nistor'un rahmi ile kalın bağırsağının da yarısı alındı. Bağırsakları kolostomi torbasına yerleştirilerek dışarıya alınan Varvara Laura Macovei Nistor, hastaneden taburcu edildikten sonra tekrar Kuşadası'na getirildi. Kuşadası'nda, inşaat ustası olan eşi Costica Macovei Nistor'un yardımıyla günlerini yatağa bağımlı bir halde geçiren Nistor, yaşam mücadelesi veriyor.

"Neyimiz varsa sattık"

İyileşmek için gerekli olan tedaviye bugüne kadar yaklaşık 700 bin lira harcadıklarını belirten Varvara Laura Macovei Nistor, "Bağırsaklarımı yeniden vücudumun içine alacak ameliyatın yapılması için bazı devlet hastanelerine başvurduk. Ancak çok riskli olduğu için kabul etmediler. Ayrıca bu tür durumlarda bağırsağı hangi doktor dışarıya aldıysa tekrar vücudun içerisine de kendisinin yerleştirmesi gerekiyormuş. Beni ameliyat eden doktorun çalıştığı hastane yaklaşık 100 bin lira talep ediyor. Tedavim sırasında elimizde avucumuzda ne varsa satıp, harcadık. Bu parayı bulmamız mümkün değil. Bir yıldır ev kirasını bile ödeyemiyoruz. Aylık bakım ve ilaç masraflarım 10 bin lira tutuyor. Kuşadası Kaymakamlığına başvurup durumumuzu anlattık. Ancak bugüne kadar sadece 950 lira maddi yardım alabildik. Çok zor durumdayız. Yetkililer ile hayırseverlerden yardım bekliyorum" dedi.

"Eski günlerimize dönmek istiyorum"

Maddi yetersizlikten dolayı bakıcı tutamadıkları için tüm gün eşi ve ev işleriyle ilgilenmek zorunda kaldığını söyleyen Costica Macovei Nistor ise, "Ben çok iyi bir inşaat ustasıyım ancak eşime baktığım için çalışamıyorum. Böyle olunca da para da kazanamıyorum. Eşim hasta olmadan önce çok mutlu bir yaşantımız vardı. Kimseye muhtaç olmadan yaşıyorduk. Ancak kanser, tüm mal varlığımızı tüketti. Eşime temiz ve hijyenik bir ortamda bakabilmek için gerekli olan temizlik malzemelerini bile zor satın alıyorum. Laura, gezmeyi ve eğlenmeyi seven bir kadındı. Şimdi bu halini görünce çok üzülüyorum. Sağ olsunlar komşularımız ellerinden geldiği kadar bize yardımcı oluyor. Ancak yetmiyor. Ben eşimin yeniden sağlığına kavuşup, bir an önce eski günlerimize dönmesini istiyorum" diye konuştu.

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