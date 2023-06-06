Bağırsak Tıkanıklığı Ciddi Bir Sorun: Uzmanlar Uyarıyor

Gastroenteroloji uzmanları, bağırsak tıkanıklığının ciddi bir sindirim sistemi problemi olduğunu ve acil tıbbi müdahale gerektirebilen bir durum olduğunu söylüyor. Bağırsak tıkanıklığına neden olan faktörler ve cerrahi müdahale gerektiren durumlar hakkında bilgi veren uzmanlar, hastaların belirtileri hakkında da uyarıyor.

Bağırsak tıkanıklığının önemli bir sindirim sistemi problemi olduğunu ve acil tıbbi müdahale gerektirebilen ciddi bir durum olduğunu söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Tülin Kendir Koçak, "Sindirim sürecinde bağırsakların normal işleyişini engelleyen bir tıkanıklık meydana geldiğinde, sindirilen gıdanın ilerlemesi durur ve çeşitli komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bu durum, zamanında tanı ve tedavi olmaksızın hayati risklere yol açabilir. Bağırsak tıkanıklığından muzdarip olan hastalar için cerrahi müdahale, çoğunlukla en etkili tedavi seçeneğidir" dedi.

Emsey Hospital Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Tülin Kendir Koçak, bağırsak tıkanıklığının belirtilerini şu şekilde açıkladı:

"Şiddetli karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, şişkinlik, kabızlık ve gaz şikayetleriyle kendini gösterir. Bu belirtiler, hastanın yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiler ve tedavide geç kalınması durumunda hayati organlarda hasara ve komplikasyonlara yol açabilir"

BAĞIRSAK TIKANIKLIĞININ BİRÇOK SEBEBİ VAR

Bağırsak tıkanıklığının birçok nedeni olabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Koçak, "En yaygın nedenleri arasında bağırsak yapışıklıkları, fıtıklar, invajinasyon (bağırsak düğümlenmesi), bağırsak tümörleri, kolonun büyümesi, Hirschsprung hastalığı, kolonun bazı geçiş bölgelerinin dar olması, uzun süreli kabızlık ve gebelik sayılabilir. Ayrıca enflamatuar bağırsak hastalığı, enfeksiyonlar veya divertikülit de bağırsaklarda tıkanıklığa neden olabilir" diye konuştu.

HANGİ DURUMLARDA CERRAHİ MÜDAHALE GEREKİR?

Bağırsak tıkanıklığının cerrahi müdahale gerektiren vakalarında, genellikle laparotomi veya laparoskopik cerrahi uygulandığını ifade eden Koçak, "Laparotomi, karın bölgesinde büyük bir kesinin açılmasıyla uygulanan bir işlem. Laparoskopik cerrahi ise küçük kesiler ve özel bir cihaz olan laparoskop yardımıyla yapılan minimal bir cerrahi işlemdir. Laparoskopik cerrahinin hem daha hızlı iyileşme süresi hem de daha az ağrı ve küçük yara izi gibi avantajları vardır" dedi ve hangi durumlarda cerrahi müdahaleye başvurulduğunu açıkladı.

Koçak, "Bağırsaklarda tam bir tıkanıklık varsa, bağırsaklardaki tıkanıklık ileri evrede ise ve medikal tedaviler yetersiz kalıyorsa cerrahi müdahale gerekir. Ayrıca bağırsak tıkanıklığına bağlı olarak, bağırsaklarda hasar, enfeksiyon veya nekroz yani doku ölümü gibi komplikasyonlar varsa bu durumda acil cerrahi müdahale hayati önem taşır" diye konuştu.