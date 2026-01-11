Haberler

Bağırsak sağlığı için beş ipucu

Bağırsak sağlığı için beş ipucu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağırsak mikrobiyomuna iyi bakmanın önemini vurgulayan haber, sağlıklı bağırsaklar için lif bakımından zengin gıdaların tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Pahalı probiyotiklere yönelmek yerine, basit gıda değişiklikleri öneriliyor.

Sosyal medyada gezinirken veya süpermarket raflarına bakarken bağırsak sağlığınızı iyileştirdiğini iddia eden sayısız ürünle karşılaşırsınız.

Görünüşe göre herkes sindirim sistemimizde yaşayan ve sindirimden bağışıklığa, ruh halinden uykuya kadar her şeyi etkileyen trilyonlarca küçük organizmadan oluşan bağırsak mikrobiyomuna iyi bakmaktan bahsediyor.

Doğru bakteri bileşimi ve bağırsağın hareket etmesini sağlayacak lif bakımından zengin gıdaları tüketmek bağırsak sağlığının temelidir.

Mikropları mutlu etmenin yolu onları doğru gıdalarla beslemekten geçiyor.

Bağırsaklarınızı sağlıklı tutmak da sandığınızdan daha kolay.

Pahalı probiyotik iğnelerine veya atıştırmalıklara başvurmak yerine, bağırsaklarınızı güçlendirmek için şu beş kolay gıda değişikliğine odaklanmak daha iyi sonuç verecektir:

Elbette bağırsak sağlığınızı iyileştirmek için kombucha içmek ya da kimchi veya lahana turşusu gibi fermente gıdalar tüketmek gibi başvurabileceğiniz pek çok başka yol var ancak buna o kadar da odaklanmanız gerekmez.

Bağırsaklarınız ve genel sağlığınız için en önemli şey, meyve ve sebzeler gibi lif bakımından zengin tam-gıdaları tüketmektir.

Takviyeler ve probiyotikler söz konusu olduğunda da aynı tavsiyeler geçerli. Bunların size iyi geleceğine dair hiçbir kanıt yok. Mucizevi sonuçlar vaat eden probiyotik içecekler ve tozlar gibi ürünler pahalıya mal olur ve para kaybından başka bir şey değildirler.

Yasmin Rufo bu habere katkıda bulundu.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.

BBC
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Hapishaneye atılan Maduro'dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim

ABD'nin kaçırıp hapse tıktığı Maduro'dan günler sonra ilk mesaj
İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit

Komşudan ateşi körükleyen 2 ülkeye açık tehdit: Düşünmeden vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm

Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler
Kupa töreninde dikkat çeken an! Gerçek ortaya çıktı

Kupa töreninde dikkat çeken an! Gerçek ortaya çıktı
Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Okkalı bir zam geliyor
Sürgündeki Rıza Pehlevi'den İran'daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin

İç savaş kapıda! Komşuyu ABD değil sürgündeki isim yakacak
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm

Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş

3 dakikada 3 cinayet! Vahşet saniye saniye kameraya yansıdı
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş

3 dakikada 3 cinayet! Vahşet saniye saniye kameraya yansıdı