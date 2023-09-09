Bağımlılık Yapıcı Maddelerden Korunmanın En Güvenli Yolu Hiç Denememek ve Hiç Başlamamaktır

Antalya Sağlık İl Müdürü Oğuz Karahan, bağımlılık yapıcı maddelerden korunmanın en güvenli yolunun hiç denememek ve hiç başlamamak olduğunu bildirdi. Karahan, bağımlılıkla ilgili yaptığı açıklamada, bağımlılığın kişinin kontrolünü kaybetmesi olduğunu belirtti.

Antalya Sağlık İl Müdürü Oğuz Karahan, bağımlılık yapıcı maddelerden korunmanın en güvenli yolunun hiç denememek ve hiç başlamamak olduğunu bildirdi.

Karahan, bağımlılıkla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bağımlılığın kişinin kullandığı tütün, alkol, uyuşturucu gibi bir madde ya da yaptığı bir davranış üzerinde kontrolünü kaybetmesi olduğunu belirtti.

Kontrolsüzce kullanılan her madde ya da gerçekleştirilen davranışın bağımlılık oluşturma riski taşıdığını vurgulayan Karahan, şunları kaydetti:

"Kişi, bağımlılık yapıcı maddeyi denediğinde ve devamındaki süreçte, bağımlılık yapıcı madde kullanımını denetleyebileceğini, istediği zaman bırakabileceğini düşünür. Ancak bağımlılığın doğası gereği bu mümkün değildir, bir süre sonra kullanım kontrolden çıkarak kişi, tasarladığı ve tahmin ettiğinden daha fazla miktarda bağımlılık yapıcı madde kullanmaya başlar. Bağımlılık yapıcı maddelerden korunmanın en güvenli yolu, hiç denememek, hiç başlamamaktır."

Bağımlılıkla mücadelenin temelini önleme çalışmaları oluşturduğuna işaret eden Karahan, bağımlılık oluştuktan sonra uzun süre tedavi gerektirdiğini ve tedavi maliyetinin de yüksek olduğunu bildirdi.

Başlangıcından tedavisine kadarki süreçte bireyin kendisine, ailesine ve topluma verdiği zararın büyük olduğunu aktaran Karahan, bu nedenle "Bağımlılığa değil, hayata sarıl" sloganıyla tüm bireylerin tütün, alkol, uyuşturucu madde kullanımından kaçınmasını, kullananların bırakmak için danışmanlık ve tedavi merkezlerine müracaat etmesini önerdi.

Karahan, "ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı", "ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı" gibi çalışmalarla bireylere 7 gün 24 saat boyunca hizmet verildiğini ve başvuruda bulunanların hiç bir şekilde özel bilgilerinin kimseyle paylaşılmadığını belirtti.???????