Bağcılar'da Mide Küçültme Ameliyatı Sonucu Genç Kız Hayatını Kaybetti

BAĞCILAR'da bir hastanede mide küçültme ameliyatı olan 19 yaşındaki Rojin Elveren, hayatını kaybetti. 40 dakika sürmesi beklenen ameliyat sonrası kızlarını odasında bekleyen aile, ölüm haberiyle sarsıldı. Kızını toprağa veren baba hastane ve doktorlardan şikayetçi oldu. Rojin Elveren'in ablası "Kardeşim bana, 'Abla ben çok güzel olacağım, zayıflayacağım. Sonra seni de ameliyat ettirelim' demişti, kardeşimin ameliyat için hastaneye verdiği 38 bin lira, kefen parası oldu" dedi.Baba Elveren "Ameliyata alırken yarım saat sonra kızınızı odanızda görürsünüz dediler 1 buçuk saat geçti hala, kızım gelmedi. 2 saat sonra 3-4 doktor odaya gelerek bize "hastamızı entübeye aldık" dediler. 'Kanama olduğu için kalbi iki kere durdu. İlkinde kalbi çalıştırdık ama ikincide geri getirmek için şu anda müdahale ediyoruz. Başhekim de şu anda kızınızla ilgileniyor' dedi. Sonraki saatlerde 'Makinaya bağlı, uğraşıyoruz, çalışıyoruz' diye bizi sürekli oyaladılar. En sonunda polisler eşliğinde gelen doktorlar bize 'başınız sağ olsun' dediler. Sonra o hastanede çalışan başka bir doktorun polise 'kızın atar damarını patlatmışlar, doktorun büyük hatası var' dediğini duyduk. Kızım öldükten sonra doktorlar apar topar hastaneyi terk etmişler. Para için kızımı öldürdüler. Benim canım yandı başkalarının canı yanmasın. Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız lütfen bu işin peşini bırakmasın. Biz şikayetçi olduk davamızdan vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık