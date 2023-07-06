Bağcılar Belediyesi Sivrisinek Mücadelesine Devam Ediyor

Bağcılar Belediyesi, ısınan havalarla birlikte ortaya çıkan ve ciddi hastalıklara yol açabilen Aedes türü sivrisinekle mücadelesini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personelinin, ilaçlama yaparak, sivrisineklerle mücadele ettiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Veteriner Hekim Alper Şahin, sivrisineklerin doğada kendiliğinden oluşan ve insan eli ile oluşturulan her türlü durgun su kaynağında ürediğine dikkati çekti.

Sivrisineklerin, yumurtalarını durgun halde bulunan suların olduğu yerlere bıraktığını aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Sivrisineklerle mücadele ve baş etmek çok zor. Öncelik, üremelerini durdurmak. En önemli üreme alanları durgun sular. Havuzlardan, su dolu lastiklere ve tenekelere kadar sulu yerlerde üreyebiliyorlar. Özellikle saksı altları sivrisinekler için ideal üreme alanları. Tabakta kalan çok az suda bile üreyebiliyorlar. Çok dikkat etmek gerekiyor. Küçük bir kap suda bile yüzbinlerce larva bırakıp, çoğalabiliyorlar. Mücadele için, teneke kutular, boş saksılar gibi kolay üreyebilecekleri yerlerde su birikmesi önlenmeli. Su biriktiren kap ve oyuncaklardaki sular boşaltılmalı. Kullanılmadığı zaman ters çevrilmeli."