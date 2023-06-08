Bafra'da Temel İlkyardım Semineri Düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde Bafra Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Temel İlkyardım Semineri düzenlendi. Seminere beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Op. Dr. Aytaç Türköz, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Op. Dr. Taner Kaya ve eğitim hemşiresi Merve Atmaca konuşmacı olarak katıldı. Seminerde acil durumlarda uygulanması gereken temel ilk yardım uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde Temel İlkyardım Semineri gerçekleştirildi.

Bafra Ticaret ve Sanayi Odasındaki (TSO) seminere beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Op. Dr. Aytaç Türköz, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Op. Dr. Taner Kaya ve eğitim hemşiresi Merve Atmaca konuşmacı olarak katıldı.

Acil durumlarda uygulanması gereken temel ilk yardım uygulamaları hakkında katılımcılara bilgi veren Atmaca, "Herkes ilk yardım yapamaz. Ancak eğitimi almış kişiler bu uygulamayı yapabilir. Aksi takdirde yaralıya faydadan çok zarar verilebilir." dedi.

Türköz ve Kaya da katılımcıların sorularını cevaplayarak, yanlış yapılan ilk yardım müdahalelerin nasıl sonuçlandığı ile ilgili yaşanmış vakalar üzerinden örnekler verdi.

Seminere Bafra TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Turgay Özgür Topkaya, yönetim kurulu üyeleri Tevfik Türken ve Niyazi Kesim, Bafra TSO Genel Sekreteri Talip Şahin ile oda personeli katıldı.