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Bacakları Eşitlenen Hastanın İyileşme Hikayesi

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Karabük'te sağ bacağı kısa ve hareketsiz olan Cemal Karakulluk, tedavi sonucunda bacaklarının eşitlenmesiyle yürümeye başladı. Uzun süren tedavi süreci sonucunda sağ bacağı uzatılan ve sol bacağı kısaltılan Karakulluk, artık rahatça hareket edebiliyor.

KARABÜK'te, sağ bacağı sol bacağından 8 santim kısa ve hareketsiz olduğu için yürümekte zorluk çeken Cemal Karakulluk (52), Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1,5 yıl boyunca tedavi gördü. Karakulluk'un sağ bacağı 6 santim uzatılırken, sol bacağı da 2 santim kısaltılarak bacak boyları eşit hale getirildi.

Kentte yaşayan Cemal Karakulluk, 1988 yılında sağ bacağındaki şiddetli ağrı nedeniyle Karabük Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Ortopedi servisinde doktorlar tarafından yapılan muayenede Karakulluk'un sağ kalçasında kemik erimesi ve iltihaplanma tespit edildi. İstanbul'da Göztepe Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Karakulluk, 4 yıl içinde 3 ameliyat geçirdi. Cemal Karakulluk'un sağ kalçasına takılan platin, camide namaz kıldığı sırada yerinden çıktı. Bunun üzerine Karakulluk'un sağ kalçası, Göztepe Devlet Hastanesi'nde sabitlendi. Cemal Karakulluk'un sağ bacağında geçen yıllar içinde 8 santim kısalma oluşurken, sol bacağında da şiddetli ağrılar meydana geldi ve yürümekte güçlük çekmeye başladı.

'BACAK KISALIĞI NEDENİYLE BİR DEJENERASYON OLUŞMUŞTU'

1,5 yıl önce tekerlekli sandalye ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Cemal Karakulluk'a Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Uygar Daşar tarafından önce ilaç tedavisi uygulandı. Ardından Karakulluk'un ameliyatla sol bacağı 2 santim kısaltıldı, sağ bacağı da 6 santim uzatıldı. Bacak boyları eşitlenen Cemal Karakulluk rahatça yürümeye başladı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Uygar Daşar, "Hastamız yürümekte zorluk yaşayan, sağlam olan kalçasında da bacak kısalığından dolayı bir dejenerasyon oluşmuş bir hastaydı. Biz önce sol kalçamıza bir kalça protezi operasyonu gerçekleştirdik. Bu operasyondan sonra takriben 1 yıllık bir süreç geçti. Daha sonra da asıl zorlu olan ikinci operasyonumuza başladık. Bu operasyonu gerçekleştirirken de Cemal Bey ile iyi konuşmak zorundayız. Çünkü 40 yıllık bir bacak kısalığı var, kalça hareket etmiyor. Belki mevcudu da koruyamayacak bir riskle karşı karşıyaydık. Ancak Cemal Bey iyileşmek için motivasyonu yüksek bir hasta. Biz de motive olduk. Şu an bacak boylarımız eşit. Damar sinir zedelenmemiz, kas eklemlerimiz ve biyomekaniğimiz her şeyimiz uygun. İşler şu an iyi gidiyor. Muhtemelen 4-6 ay bacak kaslarını güçlendirmek, vücut biyomekaniğinin buna alışması zaman alacaktır. En azından hastamızın yürümesi ve bacak boyları çok farklı bir pozisyona geldi" ifadelerini kullandı.

Acısını dindirmek için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldiğini söyleyen Karakulluk ise "Burada Uygar Hocamız ile denk geldim. 'Ben senin ilaç tedavini değil, komple tedavini yapayım' dedi. Ben dizimin altını kaşımayı özlemiştim. 40 yıl boyunca benim bu ayağım gövdemle beraber sabit gezdim. Ondan sonra bu ayağım iflas etti ve süreç buraya kadar geldi. 12 yaşında başladı, 40 yıldır bu süreç devam etti. Yeni doğdum, diyebilirim. Hocamın sayesinde 52 sene sonra kot pantolon giydim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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