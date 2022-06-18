Babalara hasta yatağında sürpriz - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Babalara hasta yatağında sürpriz

İhlas Haber Ajansı - Hasibe Karadağ - Sağlık
 - Güncelleme:

Babalara hasta yatağında sürpriz Hastanede yatan babalara "Babalar Günü" sürprizi Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hastanedeki babaları unutmadı Babalar Günü'nü kimi vatandaşlar evinde kimileri farklı noktalarda kutlarken çeşitli sağlık sorunları nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir...

Babalara hasta yatağında sürpriz

Hastanede yatan babalara "Babalar Günü" sürprizi

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hastanedeki babaları unutmadı

İSTANBUL - Babalar Günü'nü kimi vatandaşlar evinde kimileri farklı noktalarda kutlarken çeşitli sağlık sorunları nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören babalar da unutulmadı. Hastanenin Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ve hastane yönetimi oda oda gezerek tedavi gören babalara çeşitli hediyeler takdim etti, günlerini kutladı.

Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü'nü kimi vatandaşlar evinde kimileri ise farklı noktalarda birçok etkinlikle kutluyor. Ancak sağlık sorunu bulunan birçok kişi hastanelerdeki tedavileri nedeniyle bu günü ailelerinden uzakta karşılıyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi de hastanede tedavileri süren babaları unutmadı. Aralarında kanser hastaları gibi çeşitli rahatsızlıkları bulunan kişilerin yattığı servislere giden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ve hastane yönetimi Babalar Günü'nü hasta yataklarında karşılayan babaları ziyaret etti. Hastaların Babalar Günü kutlanırken, günün anısına çeşitli hediyeler verilerek hastalarla sohbet edildi. Koordinatör Başhekim Prof. Dr. Yiyit, tüm babaların Babalar Günü'nü kutladığını ifade ederken, hastalara sağlıkla nice günleri aileleriyle birlikte karşılamaları temennisinde bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Hasibe Karadağ - Sağlık

Şehir Hastanesi Babalar Günü Başakşehir Sağlık Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title