Baba ve Kızı Aynı Hastanede Görev Yapıyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki hastanede, beyin cerrahı baba Zeki Dağlıoğlu ve kızı Zeliha Dağlıoğlu, hastalar için birlikte çaba sarf ediyor. İkili, aynı hastanede çalışmanın mutluluğunu paylaşıyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki hastanede, doktor baba ve kızı birlikte görev yapıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Denizli Devlet Hastanesi'nde 7 yıldır beyin ve sinir cerrahisi uzmanı olarak görev yapan Zeki Dağlıoğlu'nun, bu yıl tıp fakültesinden mezun olan kızı Zeliha Dağlıoğlu da aynı hastaneye atandı.???????

Baba ve kızı, hastaların iyileşmesi için birlikte çaba sarf ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen baba Dağlıoğlu, 29 yıldır doktor olarak sağlık hizmeti verdiğini anlatarak, kızıyla aynı hastanede görev yapmanın mutluluk ve onur verdiğini söyledi.

Kızının acil servis hekimi olarak görev yaptığını kaydeden Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"Kızım iş yerinde çok disiplinlidir, ikimiz de öyleyizdir. Çünkü iş ortamı daha farklıdır, burada baba kızdan daha farklı ciddi doktor ilişkisi ön planda oluyor. Hastaneden çıktığımız anda baba kız oluyoruz. Hastane içinde doktor ilişkimiz ön planda, hastalar için en uygun ne yapılacaksa onu yapıyoruz. Ev ortamında genellikle sohbetlerimiz tıp alanından oluyor, mesleğimizle ilgili bilgi alışverişi çok yapıyoruz."

Zeliha Dağlıoğlu da ilk görev yerinin babasının çalıştığı hastane olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, kendini şanslı hissettiğini belirtti.

Yaklaşık 2 aydır beraber çalıştıklarını aktaran Dağlıoğlu, "Nöbetlerde denk geldiğim zamanlarda hastaları sorabiliyorum. Beraber çalışmak gayet keyifli oluyor. Evde iyi bir baba kız ilişkimiz var, fakat hastanede olabildiğince daha ciddi bir ilişkimiz var. Benim nöbette olup onun evde olduğu zamanlarda kendisine danıştığım durumlar olabiliyor, bana yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Haberler.com
