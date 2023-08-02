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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kadınlar ücretsiz kanser taramasından geçirildi

Sağlık Haberleri

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve Kuyucak Belediyesi işbirliğiyle Kuyucaklı kadınlar, belediyenin destekleriyle ücretsiz kanser taramasından geçti. Toplamda 970 kadın taramadan geçirildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, belediyenin destekleriyle kadınlar ücretsiz kanser taramasından geçirildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Mobil KETEM Projesi çerçevesinde Kuyucak Belediyesi işbirliği ile Kuyucaklı kadınlar ücretsiz olarak kanser taramasından geçti. Kuyucak Belediyesi tarafından ilçenin 36 mahallesinden kadınlara özel olarak servis imkanı sağlandı. Toplamda 970 kadın taramadan geçirildi.

Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, "Kanserden korunma ve erken teşhis konusunda halkımızın bilgilenmesi ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla ilçemizdeki tüm kadınların Mobil KETEM hizmetinden yararlanmasını sağladık. Uzak mahallelerde oturan vatandaşlarımıza ulaşım desteği sağladık" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

İl Sağlık Müdürlüğü Kuyucak Aydın Sağlık Haberler

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