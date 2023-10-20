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Aydın'ın İncirliova ilçesinde şap hastalığı nedeniyle hayvan giriş ve çıkışı kısıtlandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde görülen şap hastalığı sebebiyle bazı mahallelerde hayvan giriş ve çıkışı geçici olarak kısıtlandı. İncirliova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine karantina uygulaması başlatıldı.