Aydın İl Sağlık Müdürü Yaşlıları Ziyaret Etti

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Evde Sağlık Hizmeti alan yaşlıları ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Evde Sağlık Hizmeti alan yaşlıları ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Aydın İl Sağlık Müdürümüz Dr. Eser Şenkul, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Evde Sağlık Hizmeti alan; Kemer Mahallesi'nde ikamet eden Kazım Abak ve Eşi Sevim Abak ile Efeler Mahallesi'nde ikamet eden Semiha Tekin'i ve ailelerini ziyaret etti. Yaşlı çınarlarımızın genel durumları hakkında bilgi alan İl Sağlık Müdürü Şenkul, yaşlı vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi. İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, "Dünümüz ile bugünümüz arasında köprü vazifesi gören, tecrübeleriyle yolumuza ışık tutan yaşlılarımız en kıymetli değerlerimizdir" diyerek yaşlı vatandaşlara çiçek takdim etti.

Evde sağlık hizmetinden aldıkları hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren Abak ve Tekin aileleri, İl Sağlık Müdürü Eser ve sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti. - AYDIN