Aydın İl Sağlık Müdürü Kuşadası'ndaki sağlık yatırımlarını inceledi

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul Kuşadası'nda inşaatı devam eden sağlık yatırımlarını inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Her geçen gün artan sağlık altyapısı ile sevk eden değil sevk alan bir il olma yolunda ilerleyen Aydın'da sağlık yatırımları da aralıksız devam ediyor. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul Kuşadası ilçesinde inşaatı devam eden sağlık yatırımlarından İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun içinde bulunduğu Sağlık Kompleksini ziyaret ederek, yerinde değerlendirmelerde bulundu. İlçe Sağlık Müdürü ve yüklenici firma yetkililerinden inşaat alanında gerçekleştirilen çalışmalar, son durum ve planlamalar hakkında bilgi alan İl Sağlık Müdürü Şenkul; yaklaşık 4 bin metrekare alanda vatandaşlara hizmet verecek olan İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Sağlık Kompleksi'nin tamamlanması ile daha modern ve konforlu sağlık hizmeti sunulacağını ifade etti. - AYDIN