Aydın İl Sağlık Müdürü Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastaları Ziyaret Ediyor

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'nden hizmet alan hastaları ziyaret ederek, aileleriyle sohbet etti ve sağlık ekibinden bilgi aldı. Hasta ve hasta yakınları ziyaretlerden memnun olduklarını dile getirerek teşekkür etti.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'nden hizmet alan hastaları ziyaretlerine devam ediyor.

Ziyaretler çerçevesinde Söke Fevzipaşa Mahallesi ile Yeni Camii Mahallesi'nde ikamet eden ve evde sağlık hizmetinden faydalanan hastaları ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Şenkul, aile bireyleriyle bir süre sohbet etti ve hastaların ailesi ile tedavisini yapan sağlık ekibinden durumları hakkında bilgi aldı.

Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanan hasta ve hasta yakınları ise; bu tür ziyaretlerin kendilerini mutlu ettiğini, moral bulduklarını, verilen sağlık hizmetlerinden memnun olduklarını dile getirerek, İl Sağlık Müdürü Şenkul'a teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürümüz Dr.Eser Şenkul, evde hasta ziyaretlerinin devam edeceğini belirterek evde sağlık hizmetleri biriminin çok önemli bir görev üstlendiğini ve hastalara tedavilerinde kolaylık sağladığını ifade etti ve hizmeti sunan evde sağlık ekibine teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - AYDIN