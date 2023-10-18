Aydın İl Sağlık Müdürü Evde Sağlık Hizmeti Alan Aileleri Ziyaret Etti

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Efeler ilçesi İmamköy Mahallesi'nde evde sağlık hizmetinden faydalanan aileleri ziyaret etti.

Evde sağlık hizmeti alan aileleri ziyaret ederek hasta ve hasta yakınları ile sohbet edip taleplerini dinleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul'un son adresi İmamköy Mahallesi oldu. Şenkul, mahalledeki evde sağlık hizmeti alan hastaları evlerinde ziyaret ederek ailelerin talep ve isteklerinin dinleyip 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde bağlı sağlık tesislerce yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri birimlerinin vatandaşların daima yanında olduğunu ifade eden İl Sağlık Müdürü Şenkul, ihtiyaç sahibi her hastaya ulaşmak, hem ruh hem beden sağlıklarına hem de aile sıcaklığını sağlamak için fedakarca hizmet veren ve sağlık hizmetlerinin halka ulaştırmada büyük bir özveri ile görev alan Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerine teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. - AYDIN