Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Kardeşköy Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Geçtiğimiz aylarda Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'ne atanan Dr. Eser Şenkul ilçelerdeki sağlık kuruluşlarını tek tek ziyaret etmeye devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen hasta ve sağlık çalışanları ile sohbet edip taleplerini dinleyen Şenkul'un son adresi Efeler ilçesindeki Kardeşköy Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi oldu. İl Sağlık Müdürü Şenkul, ziyaretinde hizmet sunum alanları ve yürütülen sağlık hizmetleri hakkında bilgi alarak aile hekimi ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanları ile sohbet etti. Birinci basamak sağlık hizmetlerini hassasiyetle yürüten aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına teşekkürlerini iletip kolaylıklar dileyen Şenkul Aydın'ın sağlık alanında daha da ilerlemesi için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. - AYDIN